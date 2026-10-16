БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Без паники! «В России травматизм ниже, чем на предприятиях Илона Маска»

Без паники! «В России травматизм ниже, чем на предприятиях Илона Маска»

Люди гибнут в ЧП на заводах и шахтах, но гораздо реже, чем в лихие 90-е Роман Злобин Фото: Артем Коротаев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Галкин Пятерых погибших насчитали в результате аварии на Московском химзаводе 1 октября.

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