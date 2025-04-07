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Le Point: Макрону надо равняться на Путина и Трампа при урегулировании конфликта

Le Point: Макрону надо равняться на Путина и Трампа при урегулировании конфликта

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует взять пример с российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, которые предпринимают усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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