Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует взять пример с российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, которые предпринимают усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии