Nvidia обвалилась на $280 млрд за день. Это крупнейшее падение для любой компании в истории

Компания Nvidia понесла крупнейшие убытки, потеряв 280 миллиардов долларов рыночной капитализации всего за один день после того, как Министерство юстиции США выдало ей повестку в суд по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.
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