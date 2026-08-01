Зоркий глаз «Зушки»: ночной прицел не даёт дронам пройти на Краснолиманском

За охрану неба в войсках группировки «Запад» отвечают в том числе расчеты мобильных огневых групп. С одним из расчетов зенитчиков, который воюет на Краснолиманском направлении, встретился корреспондент «МК».
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