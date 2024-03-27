Китайские туристы приезжают в Россию ради северного сияния

Среди главных причин приезда китайских туристов в Россию называют "уникальные природные явления". Особенно большой интерес вызывает северное сияние - естественный феномен, который происходит в арктической зоне России.
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