Минобороны впервые раскрыло число контрактников в армии — более 640 тыс. человек

В Армии России по контракту служат более 640 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство обороны впервые с начала специальной военной операции, передает РБК, ссылаясь на материалы российского оборонного ведомства "Армия в цифрах — 2023".
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