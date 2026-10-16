Суд удовлетворил иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по изъятию и передаче имущества бывшего заместителя генерального директора АО «РЖДстрой» более чем в 500 млн рублей в доход государства.
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