🪙 В сфере услуг работодатели соревнуются за сотрудников, предлагая им завышенные зарплаты «Если взять эту сферу, то там вообще была парадоксальная ситуация в конце года.
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🪙 В сфере услуг работодатели соревнуются за сотрудников, предлагая им завышенные зарплаты «Если взять эту сферу, то там вообще была парадоксальная ситуация в конце года.