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Новая мировая матрица

Новая мировая матрица

Мы живем в чрезвычайно запутанном мире. Многочисленные конфликты, свидетелями, а часто и участниками которых мы становимся, происходят вследствие неспособности людей справиться с этой сложностью и запутанностью, неумения регулировать развитую взаимозависимость всех элементов реальности.

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