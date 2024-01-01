Новая мировая матрица

Мы живем в чрезвычайно запутанном мире. Многочисленные конфликты, свидетелями, а часто и участниками которых мы становимся, происходят вследствие неспособности людей справиться с этой сложностью и запутанностью, неумения регулировать развитую взаимозависимость всех элементов реальности.
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