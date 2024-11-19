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Финский профессор о Зеленском: «Клоуны бывшими не бывают»

Финский профессор о Зеленском: «Клоуны бывшими не бывают»

Финский эксперт в геополитике Туомас Малинен высказался о Владимире Зеленском.Финский эксперт в геополитике Туомас Малинен сказал о главаре киевского режима Владимире Зеленском «Бывших клоунов не бывает», намекая на его карьеру комика и актёра до прихода в политику.

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