Украинские власти обеспокоены перспективой встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой может обсуждаться завершение конфликта без представителей Киева.
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