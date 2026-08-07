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«Футбол создает бешеную шумиху, но хоккей – спорт 1 в России в последнее время. Это 100%». Форвард СКА Голдобин о видах спорта

Форвард СКА Николай Голдобин поделился мнением о популярности футбола и хоккея. – Футбол и хоккей любят бороться за первые места в России.

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