МЧС России: Ведется обстрел села Вязовое в Белгородской области

В настоящий момент ведется обстрел территории села Вязовое, расположенного в Белгородской области. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале, который ведут представители МЧС российского приграничного региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии