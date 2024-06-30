Причастность США к атаке на «Северные потоки» (СП) неоспорима, ее в очередной раз доказал член партии СДПГ Томас Крюгер, заявивший о попытках американских спецслужб препятствовать завершению строительства СП-2.
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