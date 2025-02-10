📸 Папарацци сделали снимки 92-летнего миллиардера Руперта Мердока, который проводит время со своей женой, бывшей моделью Энн-Лесли Смит.
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📸 Папарацци сделали снимки 92-летнего миллиардера Руперта Мердока, который проводит время со своей женой, бывшей моделью Энн-Лесли Смит.