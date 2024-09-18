Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Имплантат Blindsight от Neuralink получил от FDA статус «прорывного устройства»

Имплантат Blindsight от Neuralink получил от FDA статус «прорывного устройства»

Стартап Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink заявил во вторник, что его экспериментальный имплантат, предназначенный для восстановления зрения, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус «прорывного устройства», передает агентство Reuters.

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