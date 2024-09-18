Имплантат Blindsight от Neuralink получил от FDA статус «прорывного устройства»

Стартап Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink заявил во вторник, что его экспериментальный имплантат, предназначенный для восстановления зрения, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус «прорывного устройства», передает агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)