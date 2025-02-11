В Рязани временно отключили горячую воду на нескольких улицах

Во вторник, 11 февраля, в Рязани в связи с проведением ремонтных работ на центральном тепловом пункте и тепловых сетях, временно прекращена подача горячего водоснабженияВо вторник, 11 февраля, в Рязани в связи с проведением ремонтных работ на центральном тепловом пункте и тепловых сетях, временно прекращена подача горячего водоснабжения (ГВС).
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