В Рязани временно отключили горячую воду на нескольких улицах

Во вторник, 11 февраля, в Рязани в связи с проведением ремонтных работ на центральном тепловом пункте и тепловых сетях, временно прекращена подача горячего водоснабженияВо вторник, 11 февраля, в Рязани в связи с проведением ремонтных работ на центральном тепловом пункте и тепловых сетях, временно прекращена подача горячего водоснабжения (ГВС).