Рэпер Vacio отправиться в музыкальные войска

Адвокат Vacio рассказал, признали ли скандального музыканта годным к армииВалерий Шарифулин/ТАСС Рэпер Vacio вышел на свободу после «голой вечеринки» Ивлеевой и сразу отправился решать свои вопросы с армией.
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