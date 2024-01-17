Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рэпер Vacio отправиться в музыкальные войска

Рэпер Vacio отправиться в музыкальные войска

Адвокат Vacio рассказал, признали ли скандального музыканта годным к армииВалерий Шарифулин/ТАСС Рэпер Vacio вышел на свободу после «голой вечеринки» Ивлеевой и сразу отправился решать свои вопросы с армией.

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