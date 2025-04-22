Трамп предлагает дипломатическое решение для прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил план по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Политолог Павел Фельдман оценивает шансы на успех и условия для реализации, включая политические изменения в Киеве.
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