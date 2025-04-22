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Трамп предлагает дипломатическое решение для прекращения конфликта на Украине

Трамп предлагает дипломатическое решение для прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил план по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Политолог Павел Фельдман оценивает шансы на успех и условия для реализации, включая политические изменения в Киеве.

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