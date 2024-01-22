Предупреждение об ограничении в водительских правах побудили рассказовца оплатить долг по алиментам

У жителя Рассказова скопился долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Отец финансово помогал ему, но со временем прекратил платить алименты, в результате чего сумма задолженности составила 78 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.
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