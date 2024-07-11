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Болезненная походка Пугачёвой в Юрмале взбудоражила Сеть

Болезненная походка Пугачёвой в Юрмале взбудоражила Сеть

Сильно сдавшую с возрастом примадонну вновь сняли на видео во время прогулки с детьми по Юрмале.Народную артистку СССР Аллу Пугачеву сняли на камеру смартфона в латвийской Юрмале, где она традиционно часто проводит время.

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Комментарии
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Юрий Ded
А нехрена нам знать что случилось с этой шваброй ?
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20 час.

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