Говорить о возвращении в Россию Visa и Mastercard преждевременно, они не обращались в ЦБ по этому поводу, заявила Набиуллина.
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Говорить о возвращении в Россию Visa и Mastercard преждевременно, они не обращались в ЦБ по этому поводу, заявила Набиуллина.