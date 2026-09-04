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Организаторы концертов Канье Уэста ответили «Газпром Арене» документами

Организаторы концертов Канье Уэста ответили «Газпром Арене» документами

Организаторы концертов американского рэпера Ye, известного как Канье Уэст, ответили на публичное заявление «Газпром Арены» об отсутствии планов по проведению шоу.

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