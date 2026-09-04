Организаторы концертов Канье Уэста ответили «Газпром Арене» документами

Организаторы концертов американского рэпера Ye, известного как Канье Уэст, ответили на публичное заявление «Газпром Арены» об отсутствии планов по проведению шоу.
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