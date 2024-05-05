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Тренер «Химика» о питании команды Второй лиги: «Едим раз в день на заводе за счет фаната-мецената. Никаких дошираков и шаурмы, в меню суп и второе»

«Питаемся раз в день за счет фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаек.

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