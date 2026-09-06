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Мбемо забил «Эвертону» на 1-й минуте второго тайма. У вингера «МЮ» 2 гола в 3 матчах АПЛ

Бриан Мбемо вновь отметился голом в чемпионате Англии . Полузащитник « Манчестер Юнайтед » открыл счет на 46-й минуте матча 3-го тура против « Эвертона » (1:0, второй тайм).

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