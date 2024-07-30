Из-за железнодорожной катастрофы задерживаются 11 поездов, в том числе следующих в Краснодарский край

Из-за железнодорожной катастрофы задерживаются 11 поездов, в том числе следующих в Краснодарский крайВ настоящее время движение в районе аварии в Волгоградкой области осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.
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