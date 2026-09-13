Цены на некоторые продукты питания будут мониторить с 2027 года

С 2027 года власти начнут мониторить формирование цен на несколько продуктов питания, такая норма закреплена в федеральном законе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
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