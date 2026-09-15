Владелец ритуального агентства из Петербурга требует компенсацию в 11 млн рублей после прекращения уголовного дела

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 7 сентября зарегистрировал иск Александра Лашера, владельца ООО «Светлый путь», работающего под брендом «Ритуальное агентство “Гвоздика”», о признании права на реабилитацию и взыскании компенсации с Российской Федерации.
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