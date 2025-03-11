ЕС поддержал предложение перемирия на Украине

Евросоюз поддерживает итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде, включая предложение прекращения огня и решения Вашингтона возобновить военную помощь и предоставление разведданных Киеву, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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