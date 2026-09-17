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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" снова потерял очки, сыграв вничью с "Оренбургом"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" снова потерял очки, сыграв вничью с "Оренбургом"

Выездной поединок на стадионе "Газовик" обернулся для южан тяжелой голевой засухой и завершился в четверг, 17 сентября 2026 года, со счетом 0:0.

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