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Магнитная буря 24 ноября 2023 года: влияние на здоровье и рекомендации специалистов

Магнитная буря 24 ноября 2023 года: влияние на здоровье и рекомендации специалистов

Магнитная буря 24 ноября 2023 года: влияние на здоровье и рекомендации специалистов Елена ВайленкоВ преддверии двух магнитных бурь, запланированных на 24 и 25 ноября 2023 года, специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья.

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