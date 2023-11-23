Магнитная буря 24 ноября 2023 года: влияние на здоровье и рекомендации специалистов Елена ВайленкоВ преддверии двух магнитных бурь, запланированных на 24 и 25 ноября 2023 года, специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья.