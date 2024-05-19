Что это за еда?

Подогнали мне макароны-шланги(Каннеллони) и сказали подумать над их готовкой. Сказано-сделано. Кондитерский шприц пошел в дело(фаршем начинял эти трубы), узнал, что "белый соус" называется "бешамель", ну а остальное было сделано, как на упаковке продукта.
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