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Царьград

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Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 100 голов

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 100 голов

Гарри Кейн из "Баварии" побил рекорд Бундеслиги, оформив 100 голов за 98 матчей. Юбилейный гол был забит с пенальти в матче против "Униона".

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