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АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

  Стивен Джеррард пожалует на "Энфилд", чтобы огорчить "Ливерпуль" – чем не завязка для максимально драматичного уик-энда? Легенда "красных" нынче возглавляет "Астон Виллу", которая точно приедет в Ливерпуль не отбывать номер, а биться за очки.

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