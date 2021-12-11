АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Стивен Джеррард пожалует на "Энфилд", чтобы огорчить "Ливерпуль" – чем не завязка для максимально драматичного уик-энда? Легенда "красных" нынче возглавляет "Астон Виллу", которая точно приедет в Ливерпуль не отбывать номер, а биться за очки.