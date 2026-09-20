Явка на выборах в ЯНАО достигла 70%

На выборах в ЯНАО по состоянию на три часа дня 20 сентября проголосовали 70,66% избирателей. Лидером по явке стал Красноселькупский район, где свои голоса отдали уже 82,43% жителей.
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