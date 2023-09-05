Фрося - сибирячка

ВВ Виктория Виктория "- Обязательно ребенку котеночка надо. Как расти без котенка? Он и поиграет, и успокоит, и сбережет. Только будьте ему добрыми хозяевами, а уж он для вас…" - это наказ всем мамкам, которые брезгуют кошками (собаками), презрительно кривя губы, типа, фу, грязь, или кричат своим чадам: "Не трогай ее (его) - оцарапает (укусит, заразишься)!"

Элеонора Коган Да, без кошечек в доме - ну никак нельзя,ведь они - наши друзья!!!Вон Фросенька мальчика спасла и сама в дом привела!!!