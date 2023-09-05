ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Эти мамаши придурочные,у меня есть наглядный пример. Девица, которую так воспитали, уже ей за 30, боится до смерти вс...Фрося - сибирячка
  • Элеонора Коган
    Да, без кошечек в доме - ну никак нельзя,ведь они - наши друзья!!!Вон Фросенька мальчика спасла и сама в дом привела!!!Фрося - сибирячка
  • Sobering
    Советских специалистов по развалу СССР начали готовить сразу же после убийства Сталина. Т.е. спящих, что сейчас просы...«Спящие» захватил...

Фрося - сибирячка

Фрося - сибирячка

Восьмилетняя кошка Фрося дремала на своем излюбленном месте - на печи. Хорошее место, самое лучшее в доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Виктория Виктория
&quot;- Обязательно ребенку котеночка надо. Как расти без котенка? Он и поиграет, и успокоит, и сбережет. Только будьте ему добрыми хозяевами, а уж он для вас…&quot; - это наказ всем мамкам, которые брезгуют кошками (собаками), презрительно кривя губы, типа, фу, грязь, или кричат своим чадам: &quot;Не трогай ее (его) - оцарапает (укусит, заразишься)!&quot;
Ответить
19 час.
Элеонора Коган
Да, без кошечек в доме - ну никак нельзя,ведь они - наши друзья!!!Вон Фросенька мальчика спасла и сама в дом привела!!!
Ответить
9 час.
Элеонора Коган
Эти мамаши придурочные,у меня есть наглядный пример. Девица, которую так воспитали, уже ей за 30, боится до смерти всех собак и при их виде орёт, как оглашенная.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх