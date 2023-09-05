Восьмилетняя кошка Фрося дремала на своем излюбленном месте - на печи. Хорошее место, самое лучшее в доме.
Фрося - сибирячка
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
"- Обязательно ребенку котеночка надо. Как расти без котенка? Он и поиграет, и успокоит, и сбережет. Только будьте ему добрыми хозяевами, а уж он для вас…" - это наказ всем мамкам, которые брезгуют кошками (собаками), презрительно кривя губы, типа, фу, грязь, или кричат своим чадам: "Не трогай ее (его) - оцарапает (укусит, заразишься)!"
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19 час.
Элеонора Коган
Да, без кошечек в доме - ну никак нельзя,ведь они - наши друзья!!!Вон Фросенька мальчика спасла и сама в дом привела!!!
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9 час.
Элеонора Коган
Эти мамаши придурочные,у меня есть наглядный пример. Девица, которую так воспитали, уже ей за 30, боится до смерти всех собак и при их виде орёт, как оглашенная.
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9 час.
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