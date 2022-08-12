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Тренин о новом контракте с «Нэшвиллом»: «Сейчас успокоился, наступила стадия «принятие». Хотел подписать на 4-5 лет, переговорами недоволен»

Яков Тренин сказал, что хотел подписать контракт с «Нэшвиллом» на 4-5 лет.  Форвард не сумел договориться с «Предаторс» об условиях соглашения.

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