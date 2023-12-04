Китайская гирлянда убила двух детей в Москве

Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме 3 декабря В Москве двое детей четырех и девяти лет погибли в результате пожара в квартире на 10-м этаже, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.
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