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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Китайская гирлянда убила двух детей в Москве

Китайская гирлянда убила двух детей в Москве

Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме 3 декабря В Москве двое детей четырех и девяти лет погибли в результате пожара в квартире на 10-м этаже, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

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