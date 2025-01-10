Самые громкие отставки и назначения калужан на рубеже 2024 - 2025 годов

Под конец 2024 года и в самом начале 2025-го в Калужской области произошел целый ряд громких назначений и столь же громких отставокПод конец 2024 года и в самом начале 2025-го в Калужской области произошел целый ряд громких назначений и столь же громких отставок.
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