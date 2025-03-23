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Фонсеко после победы над Эмбером во 2-м круге в Майами: «Он был более напряженным, чувствовал большее давление. А я просто сохранял спокойствие – это мне помогло»

Фонсеко после победы над Эмбером во 2-м круге в Майами: «Он был более напряженным, чувствовал большее давление. А я просто сохранял спокойствие – это мне помогло»

18-летний бразилец обыграл Юго Эмбера со счетом 6:4, 6:3. «Когда трибуны поддерживают какого-то игрока, он заводится.

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