Саудовская Аравия: рейсы Wizz Air в международный аэропорт имени короля Абдель Азиза Саудовской Аравии (JED/OEJN) в Джидде и принца Мохаммеда бин Абдель Азиза (MED/OEMA) в Медине отменены до дальнейшего уведомления.
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