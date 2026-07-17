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Контрафронт

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Саудовская Аравия: рейсы Wizz Air в международный аэропорт имени короля Абдель Азиза Саудовской...

Саудовская Аравия: рейсы Wizz Air в международный аэропорт имени короля Абдель Азиза Саудовской Аравии (JED/OEJN) в Джидде и принца Мохаммеда бин Абдель Азиза (MED/OEMA) в Медине отменены до дальнейшего уведомления.

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