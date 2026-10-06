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Daily Moscow

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Наталья Малышева объяснила, почему наследники годами не могут продать бабушкин дом

Наталья Малышева объяснила, почему наследники годами не могут продать бабушкин дом

Парапсихолог и психолог Наталья Малышева рассказала, почему взрослые люди годами не решаются продать бабушкин дом и почему вокруг квадратных метров так часто вспыхивают семейные ссоры.

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