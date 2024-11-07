Курская область под защитой: десантники РФ штурмуют позиции ВСУ и эвакуируют мирных жителей

Ситуация в Курской области, расположенной на границе с Украиной, остается сложной и напряженной. Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия, оказывая сопротивление украинской армии и защищая территорию приграничья.
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