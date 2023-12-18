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Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал Трампа за цитирование Путина

Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал Трампа за цитирование Путина

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал Дональда Трампа за цитирование Владимира Путина о том, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

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