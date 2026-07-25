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Для компании долг безнадёжен, для директора — нет: когда ФНС вправе взыскать списанную недоимку с контролирующих лиц

Решение о списании налоговой задолженности не всегда ставит точку в споре. Верховный Суд в 2026 году потребовал выяснять, почему взыскание с компании стало невозможным: из-за действий государства или из-за вывода активов контролирующими лицами.

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