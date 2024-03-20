РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Оборзели совсем....У жены своей можешь требовать что-то. И то не факт, что получишьЯценюк потребовал...
  • sss
    их на секундочку "не финансируют из бюджета", а они работают в бюджетной сфере и получают зарплату за свой нелегкий т...На мэра Тагила по...
  • Вик Норд
    Любому интервенту(всех национальностей) на Украине смерть,ибо Украина это часть России,Украина,это Россия,что бы банд...«Мы собираемся уб...

Германия может передать Киеву устаревшие боевые самолеты Tornado

Германия может передать Киеву устаревшие боевые самолеты Tornado

Член комитета по обороне Бундестага Ян Нольте заявил, что Германия может согласиться передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые сверхзвуковые самолеты Tornado, но это чревато пересечением «красной линии», – сообщают в среду, 20 марта «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору