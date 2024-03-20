Германия может передать Киеву устаревшие боевые самолеты Tornado

Член комитета по обороне Бундестага Ян Нольте заявил, что Германия может согласиться передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые сверхзвуковые самолеты Tornado, но это чревато пересечением «красной линии», – сообщают в среду, 20 марта «Известия».