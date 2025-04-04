ЛДПМ требует срочного созыва Высшего совета безопасности

Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) выразила в среду, 3 апреля, глубокую обеспокоенность изменениями, внесенными нынешней властью в уголовное законодательство, особенно направленными на амнистию и условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к пожизненному заключению.