Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Южная рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением около 2,7 млн человек В Москве продолжается строительство Южной рокады, которая свяжет крупные магистрали и обеспечит транспортной связью четыре округа и 24 столичных района.
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