Maritime: дроны атаковали судно под флагом Мальты у берегов Болгарии

Дроны атаковали судно CHELSEA 3 в Черном море у берегов Болгарии, сообщает портал Maritime.bg.По информации СМИ, инцидент произошел ночью.
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