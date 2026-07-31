Трамп объявил о планах уничтожить военный потенциал Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении полностью уничтожить военный потенциал Ирана. Об этом американский лидер сообщил во время заседания кабинета министров в правительственной резиденции Кэмп-Дэвид, трансляцию которого вел Белый дом на своем YouTube-канале.